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MiLB／林家正3安猛打賞為自己慶生 鄭宗哲打復健賽

中央社／ 台北26日電
林家正擊球。運動家2A官方X(資料照)
林家正擊球。運動家2A官方X(資料照)

美職運動家隊小聯盟2A台灣捕手林家正今天過28歲生日，4打數演出3安猛打賞，全場跑回3分，送給自己最好的生日禮物；海盜隊鄭宗哲日前大腿拉傷，今天則是在1A進行復健賽。

旅美第7年的林家正今天度過28歲生日，運動家隊2A與教士隊2A交手的賽事，林家正先發打第9棒、擔任捕手，2局下首打席就敲出中間方向一壘安打；4局下因捕手妨礙打擊上壘，後續隊友延續攻勢跑回1分。

林家正在5局下一壘有人時敲出二壘安打，帶有1分打點；6局下再敲出一壘安打，再跑回1分；8局下則是擊出游擊飛球出局。總計林家正4打數敲出3支安打，包辦1打點、3得分，本季目前打擊率1成62。終場運動家隊2A以18比4擊退教士隊2A。

另外，匹茲堡海盜隊的台灣好手鄭宗哲季初從大聯盟被下放後，一直在小聯盟3A奮鬥，不過日前因大腿拉傷休息，今天在1A層級打復健賽，先發打第2棒、擔任游擊手，1局上擊出左外野飛球出局，3局上擊出二壘滾地球出局，不過比賽因為天氣因素中斷。

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運動家 林家正

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