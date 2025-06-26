MLB／水手隊史首球締造者逝世 孫子巧合投出老主場最後1球
曾為西雅圖飛行員隊（現釀酒人隊）與水手隊的元老級投手塞吉（Diego Segui）日前逝世，享壽87歲。塞吉於1969年代表飛行員出戰隊史首場比賽。他也在1977年擔任水手開幕戰先發投手，在世界的第3座巨蛋「國王巨蛋（Kingsdome）」投出水手隊史與巨蛋的史上第1球。
水手營運總裁馬丁尼茲（Kevin Martinez）表示：「我們對塞吉的家人致上最深的哀悼。」馬丁尼茲也提到：「我還記得塞吉的孫子柯瑞（Cory）投出前主場『國王巨蛋（Kingsdome）』歷史上的最後一球，為這座球場畫下完美句點，而塞吉正是這裡的首位先發投手。」
來自古巴的塞吉在大聯盟效力15季，輾轉待過7支球隊，曾奪下1970年美聯防禦率王，生涯累積92勝111敗，防禦率3.81，共出賽639場。塞吉在大聯盟退休後，持續於墨西哥職棒聯盟征戰至1984年。
晚年的塞吉後來入選委內瑞拉棒球名人堂與西語裔棒球名人堂。2024年，他獲得美國黑人聯盟棒球博物館頒發的「黑人聯盟棒球終身成就獎」。塞吉也是目前為止，唯一1位曾為2支西雅圖球隊效力過的選手。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言