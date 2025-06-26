MLB／水手隊史首球締造者逝世 孫子巧合投出老主場最後1球

曾為西雅圖飛行員隊（現釀酒人隊）與水手隊的元老級投手塞吉（Diego Segui）日前逝世，享壽87歲。塞吉於1969年代表飛行員出戰隊史首場比賽。他也在1977年擔任水手開幕戰先發投手，在世界的第3座巨蛋「國王巨蛋（Kingsdome）」投出水手隊史與巨蛋的史上第1球。

水手營運總裁馬丁尼茲（Kevin Martinez）表示：「我們對塞吉的家人致上最深的哀悼。」馬丁尼茲也提到：「我還記得塞吉的孫子柯瑞（Cory）投出前主場『國王巨蛋（Kingsdome）』歷史上的最後一球，為這座球場畫下完美句點，而塞吉正是這裡的首位先發投手。」

來自古巴的塞吉在大聯盟效力15季，輾轉待過7支球隊，曾奪下1970年美聯防禦率王，生涯累積92勝111敗，防禦率3.81，共出賽639場。塞吉在大聯盟退休後，持續於墨西哥職棒聯盟征戰至1984年。

晚年的塞吉後來入選委內瑞拉棒球名人堂與西語裔棒球名人堂。2024年，他獲得美國黑人聯盟棒球博物館頒發的「黑人聯盟棒球終身成就獎」。塞吉也是目前為止，唯一1位曾為2支西雅圖球隊效力過的選手。

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