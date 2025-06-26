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MLB／紅襪克勞佛復健未完成又受傷報銷 教頭：他太倒楣了

聯合新聞網／ 綜合報導
克勞佛雖然是上季的挨轟王與敗投王，但他勞苦功高，仍被視為輪值的重要戰力。 美聯社
克勞佛雖然是上季的挨轟王與敗投王，但他勞苦功高，仍被視為輪值的重要戰力。 美聯社

紅襪隊再傳傷兵噩耗，上季扛下大量局數的克勞佛（Kutter Crawford）因意外導致右手腕受傷，預計接受手術並賽季報銷。紅襪總教練柯拉（Alex Cora）強調，這場意外並非因不當行為導致，「這只是場意外，他今年真的很倒楣。」

克勞佛本季至今尚未出賽，起初因右膝傷勢缺陣，手腕則是在休賽季復健期間惡化，最終導致無法於春訓登板，並在3月被列入60天傷兵名單。上賽季克勞佛帶傷上陣，先發33場，力扛183.2局，拿下9勝16敗，防禦率4.36，送出175次三振，敗投數與挨34轟皆為聯盟最高。

雖然成績起伏，但克勞佛仍為紅襪立下汗馬功勞。柯拉感嘆，球隊在春訓時仍對輪值深度充滿信心，如今卻因傷兵不斷而捉襟見肘。除了克勞佛外，重砲三壘手布萊格曼（Alex Bregman）也持續缺陣，他已超過1個月未出賽，預計明星賽後才能回歸。

布萊格曼本季結束後擁有跳脫合約成為自由球員的選項。對此，他的經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）表示，球員對與紅襪續約「持開放態度」。紅襪正處在輪值與打線雙重傷兵考驗之中，後續如何應對，將是球隊下半季能否衝擊季後賽的關鍵。

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