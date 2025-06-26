MLB／索托雙響砲助大都會首贏勇士 史上最強紀錄誕生了

大都會隊本季對勇士隊一勝難求，今天終於改運，看板球星索托（Juan Soto）轟出雙響砲，包括4局下致勝轟，大都會終場7：3獲勝，終止對戰5連敗。

索托面對勇士20歲菜鳥先發投手范特斯（Didier Fuentes），4局下轟出陽春砲，幫助大都會取得2：1領先，團隊這半局攻下5分奠定勝基，范特斯只投3.1局失6分，登上大聯盟兩場先發都吞敗。

索托7局下再從考克斯（Austin Cox）的手中轟出陽春砲，本季第19轟出爐，也是第4次單場雙響砲紀錄，6月出賽23場已有10轟，追平水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）、 響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez），並列大聯盟最多，羅利目前32轟暫居全壘打王。

值得一提的是，索托要到10月才滿27歲，生涯27次單場至少兩支全壘打，成為大聯盟史上未滿27歲球員的新紀錄，超越名人堂球員法克斯（Jimmie Foxx）。

大都會近況不振，最近12場比賽吞下10敗，把分區領先地位讓給費城人隊，目前落後半場勝差。

It's outta here! 🍎



Juan Soto puts the Mets back in front with a solo shot pic.twitter.com/6tnsJxUB09 — MLB (@MLB) 2025年6月26日

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