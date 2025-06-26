聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／索托雙響砲助大都會首贏勇士 史上最強紀錄誕生了
大都會隊本季對勇士隊一勝難求，今天終於改運，看板球星索托（Juan Soto）轟出雙響砲，包括4局下致勝轟，大都會終場7：3獲勝，終止對戰5連敗。
索托面對勇士20歲菜鳥先發投手范特斯（Didier Fuentes），4局下轟出陽春砲，幫助大都會取得2：1領先，團隊這半局攻下5分奠定勝基，范特斯只投3.1局失6分，登上大聯盟兩場先發都吞敗。
索托7局下再從考克斯（Austin Cox）的手中轟出陽春砲，本季第19轟出爐，也是第4次單場雙響砲紀錄，6月出賽23場已有10轟，追平水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）、 響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez），並列大聯盟最多，羅利目前32轟暫居全壘打王。
值得一提的是，索托要到10月才滿27歲，生涯27次單場至少兩支全壘打，成為大聯盟史上未滿27歲球員的新紀錄，超越名人堂球員法克斯（Jimmie Foxx）。
大都會近況不振，最近12場比賽吞下10敗，把分區領先地位讓給費城人隊，目前落後半場勝差。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言