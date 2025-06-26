MLB／首位宣布參戰全壘打大賽！亞古納想在主場球迷面前封王

勇士隊球星亞古納（Ronald Acuña Jr.）今天宣布將參加，今年於自家主場舉辦的明星賽全壘打大賽，成為本屆首位確定參賽的球員。亞古納在接受ESPN訪問時表示：「我很高興能在我們主場、球迷面前出賽，他們是我能在場上奮鬥的的重要原因。」

這將是亞古納生涯第3度挑戰全壘打大賽。他首次參賽是在2019年，當時首輪擊出25轟後晉級4強，最終以19：20不敵大都會隊重砲阿隆索（Pete Alonso）；2022年他再次參賽，首輪又以同樣比數敗給阿隆索，兩度敗於「北極熊」之手，今年亞古納打算再度挑戰全壘打大賽冠軍寶座。

亞古納期盼成為勇士隊史首位奪下全壘打大賽冠軍的球員，以及史上第4位在主場封王的選手，上一位是2018年還在國民隊的哈波（Bryce Harper）。亞古納說：「比賽目標當然是贏，但最重要的是能在自家球迷面前帶來精彩表現，這才最令人興奮。」

亞古納去年因左膝前十字韌帶撕裂報銷，今年5月下旬重返球場，隨即以首打席467英尺的全壘打震撼回歸。至今他29場出賽，打擊率0.385、9轟、16分打點與4次盜壘。亞古納將在勇士球迷面前，挑戰生涯首座全壘打大賽冠軍。

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