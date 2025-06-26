MLB／首位宣布參戰全壘打大賽！亞古納想在主場球迷面前封王
勇士隊球星亞古納（Ronald Acuña Jr.）今天宣布將參加，今年於自家主場舉辦的明星賽全壘打大賽，成為本屆首位確定參賽的球員。亞古納在接受ESPN訪問時表示：「我很高興能在我們主場、球迷面前出賽，他們是我能在場上奮鬥的的重要原因。」
這將是亞古納生涯第3度挑戰全壘打大賽。他首次參賽是在2019年，當時首輪擊出25轟後晉級4強，最終以19：20不敵大都會隊重砲阿隆索（Pete Alonso）；2022年他再次參賽，首輪又以同樣比數敗給阿隆索，兩度敗於「北極熊」之手，今年亞古納打算再度挑戰全壘打大賽冠軍寶座。
亞古納期盼成為勇士隊史首位奪下全壘打大賽冠軍的球員，以及史上第4位在主場封王的選手，上一位是2018年還在國民隊的哈波（Bryce Harper）。亞古納說：「比賽目標當然是贏，但最重要的是能在自家球迷面前帶來精彩表現，這才最令人興奮。」
亞古納去年因左膝前十字韌帶撕裂報銷，今年5月下旬重返球場，隨即以首打席467英尺的全壘打震撼回歸。至今他29場出賽，打擊率0.385、9轟、16分打點與4次盜壘。亞古納將在勇士球迷面前，挑戰生涯首座全壘打大賽冠軍。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言