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MLB／遊騎兵狄葛隆第8局無安打才破功！飆7K聯手完封金鶯

聯合新聞網／ 綜合報導
狄葛隆對金鶯投出7局無安打比賽！ 美聯社
狄葛隆對金鶯投出7局無安打比賽！ 美聯社

遊騎兵隊作客金鶯隊主場，展開雙方3連戰最後1場賽事，遊騎兵派出塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）掛帥先發，而他今天表現威風八面，前七局保持著無安打金身，直到第八局被打出第1支安打後才退場休息，幫助遊騎兵以7：0完封金鶯。

狄葛隆迎來本季第16場先發，為遊騎兵隊陣中先發場次最多的投手。他今天展現強投本色，不只是投出七局無安打的表現，前六局更是繳出18上18下的完全比賽狀態，直到第七局才對哈勒戴（Jackson Holliday）投出保送破功，另外還附帶7次三振。

狄葛隆今天完全封鎖金鶯打線，不過在第八局被敲出首安後仍露出懊惱神情。 美聯社
狄葛隆今天完全封鎖金鶯打線，不過在第八局被敲出首安後仍露出懊惱神情。 美聯社

狄葛隆續投第八局挑戰紀錄，但面對金鶯外野手考瑟（Colton Cowser）時被敲出安打，無安打比賽飛了之後也被換下場。值得一提的是，哈勒戴昨天面對遊騎兵的代班先發拉茨（Jacob Latz）也選到保送，打破他的完全比賽。

遊騎兵打線則是早早就將比分拉開，容恩（Josh Jung）在第四局率先擊出2分砲，海姆（Jonah Heim）在第六局也敲出陽春砲，在打完第六局時就握有7分領先。狄葛隆退場後再接連靠著2名後援收下比賽，達成1場「1安打完封勝」

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