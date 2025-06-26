MLB／布萊格曼合約走不到6分之1 波拉斯就開始探尋續約可能

紅襪隊今年休賽季以3年1.2億美元合約網羅明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman），合約中包含本季結束後可跳脫成為自由球員的選項，雖然現在首個球季進行不到一半，但經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）就向媒體表示，布萊格曼對任何續約談話都持開放態度。

波拉斯受訪時表示：「我想大家現在都專注這個球季上，但如果球員打得非常好，那球員與球團都應該加以重視。」31歲的布萊格曼本季打擊率0.299，附帶11轟。不過自5月進入傷兵名單後就未再出賽。紅襪教頭柯拉（Alex Cora）透露，布萊格曼可能要明星賽後才能回歸。

波拉斯補充：「我相信他昨天就迫不及待想上場了，但我們必須聽從醫生和訓練師的建議，耐心等待他準備好。」紅襪在日前將球星狄佛斯（Rafael Devers）交易至巨人隊，最初的導火線就是因為網羅布萊格曼後，要求狄佛斯讓出三壘。

布萊格曼加盟紅襪後，空降球隊領頭羊地位，球團也給予高度肯定。他協助指導幾位菜鳥，包含坎貝爾（Kristian Campbell）、莫耶（Marcelo Mayer）與安東尼（Roman Anthony）。波拉斯表示：「布萊格曼與家人很享受在波士頓打球，社區環境也對他們非常友善。」

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