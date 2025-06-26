MLB／弗里德成為首位10勝投手 洋基逃過被紅人清盤命運

洋基隊面臨3連戰被清盤命運，王牌投手弗里德（Max Fried）今天跳出來當英雄，對紅人隊先發7局只失1分，優質表現幫助洋基7：1獲勝，帶著1勝2敗離開辛辛那提，這位31歲左投也成為大聯盟本季首位奪下10勝的投手。

弗里德11日投贏皇家隊奪下第9勝，接下來歷經3場先發達到二位數勝投，本月5次投球任務至少都能投滿6局，而且全是優質內容，本季戰績升至10勝2敗，防禦率1.92在美聯排名第2，只落後太空人隊布朗（Hunter Brown）1.88。

去年美聯三冠王、老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal），以及洋基另一名左投洛登（Carlos Rodon）目前都是9勝，在大聯盟並列第2多勝投。

弗里德今天用106球完成7局任務，只被揮出4支安打，飆出7次三振，失1分非自責，生涯9年首次在美聯達到10勝，加上過去在勇士隊共有5次單季二位數勝投，2019年17勝最多。

洋基打線出現13支安打，包括奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）3局上兩分砲，本季第11轟出爐；「法官」賈吉（Aaron Judge）5打數1安打、攻下1分打點，吞下兩次三振，本季全壘打停在28支，仍居美聯第2，落後水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）4支。

紅人先發投手辛格（Brady Singer）投5局失4分吞敗，戰績7勝6敗、防禦率4.31。

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