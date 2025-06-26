快訊

NBA／楊瀚森選秀第16順位意外獲拓荒者青睞 中國大陸第9人

批開民主倒車、思想清洗 蔣萬安嗆賴清德也是「雜質」嗎？

MLB／釀酒人火球新秀5局8K無失分 技壓海盜王牌史肯斯

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人火球新秀米蕭洛斯基今天以5局無失分的表現，力壓去年新人王史肯斯。 美聯社
釀酒人火球新秀米蕭洛斯基今天以5局無失分的表現，力壓去年新人王史肯斯。 美聯社

今天大聯盟上演「23歲火球男對決」，海盜隊作客釀酒人隊3連戰最後一場，釀酒人新秀米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）以5局8K無失分的表現，力壓海盜王牌史肯斯（Paul Skenes），助釀酒人以4：2擊敗海盜，目前生涯3場先發全勝。

史肯斯在第2局遭遇亂流，被海盜打線打了整整1輪，一下掉了4分，且單局用了37球，這是史肯斯生涯1局之中面對最多打者、最多用球數與最多失分。此役史肯斯挨了4支安打，投出2次保送與4次三振，失4分全是責失分，結束連9場比賽失分控制在2分以內的紀錄。

米蕭洛斯基則是主投5局無失分，被敲2安，投出2個保送並送出8次三振，技壓去年奪下國聯新人王的史肯斯。雖然釀酒人牛棚掉2分，但靠著第2局成功突破史肯斯，終場釀酒人就以4：2帶走勝利，系列賽以2勝1敗取得優勢。

2人今天用球數皆控制在80球以內，米蕭洛斯基投了74球，最快球速102.4英里；史肯斯則是用78球，最快球速100.2英里。米蕭洛斯基談到自己的好表現，透露自己賽前隔絕一切有關這場對決的新聞，來讓自己保持冷靜，史肯斯也稱讚道：「他在密爾瓦基要變成大紅人了。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

釀酒人 海盜 史肯斯

相關新聞

MLB／弗里德成為首位10勝投手 洋基逃過被紅人清盤命運

洋基隊面臨3連戰被清盤命運，王牌投手弗里德（Max Fried）今天跳出來當英雄，對紅人隊先發7局只失1分，優質表現幫助...

MLB／球迷辱罵馬提車禍喪生的母親 無限期禁止進入所有球場

響尾蛇隊作客芝加哥，二壘手馬提（Ketel Marte）昨天對白襪隊之戰突然落淚，原來有人辱罵他已經過世的母親，讓他情緒...

MLB／菊池雄星飆12K奪第3勝 天使本季對紅襪壓倒性勝利

天使隊左投菊池雄星今天主宰球場，對紅襪隊先發7局失兩分都是非自責分，狂飆12次三振刷新本季單場最多K紀錄，領軍天使5：2...

MLB／布萊格曼合約走不到6分之1 波拉斯就開始探尋續約可能

紅襪隊今年休賽季以3年1.2億美元合約網羅明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman），合約中包含本季結束後可跳脫成為自由球員的選項，雖然現在首個球季進行不到一半，但經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scot

MLB／釀酒人火球新秀5局8K無失分 技壓海盜王牌史肯斯

今天大聯盟上演「23歲火球男對決」，海盜隊作客釀酒人隊3連戰最後一場，釀酒人新秀米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）以5局8K無失分的表現，力壓海盜王牌史肯斯（Paul Skenes），助

MLB／40歲薛則休息近3個月復出 轉戰藍鳥首勝還是飛了

3屆塞揚獎投手薛則（Max Scherzer）今天復出，對守護者隊之戰先發5局失3分，一度有機會勝投還是消失，轉戰藍鳥隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。