MLB／釀酒人火球新秀5局8K無失分 技壓海盜王牌史肯斯

今天大聯盟上演「23歲火球男對決」，海盜隊作客釀酒人隊3連戰最後一場，釀酒人新秀米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）以5局8K無失分的表現，力壓海盜王牌史肯斯（Paul Skenes），助釀酒人以4：2擊敗海盜，目前生涯3場先發全勝。

史肯斯在第2局遭遇亂流，被海盜打線打了整整1輪，一下掉了4分，且單局用了37球，這是史肯斯生涯1局之中面對最多打者、最多用球數與最多失分。此役史肯斯挨了4支安打，投出2次保送與4次三振，失4分全是責失分，結束連9場比賽失分控制在2分以內的紀錄。

米蕭洛斯基則是主投5局無失分，被敲2安，投出2個保送並送出8次三振，技壓去年奪下國聯新人王的史肯斯。雖然釀酒人牛棚掉2分，但靠著第2局成功突破史肯斯，終場釀酒人就以4：2帶走勝利，系列賽以2勝1敗取得優勢。

2人今天用球數皆控制在80球以內，米蕭洛斯基投了74球，最快球速102.4英里；史肯斯則是用78球，最快球速100.2英里。米蕭洛斯基談到自己的好表現，透露自己賽前隔絕一切有關這場對決的新聞，來讓自己保持冷靜，史肯斯也稱讚道：「他在密爾瓦基要變成大紅人了。」

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