MLB／40歲薛則休息近3個月復出 轉戰藍鳥首勝還是飛了

3屆塞揚獎投手薛則（Max Scherzer）今天復出，對守護者隊之戰先發5局失3分，一度有機會勝投還是消失，轉戰藍鳥隊首勝還要等一等；兩隊僵持到10局下，守護者重砲拉米瑞茲（Jose Ramirez）揮出再見安打，以5：4氣走藍鳥。

40歲老將薛則今年和藍鳥簽下1年1550萬美元合約，展開生涯第18季，3月30日初登板對金鶯隊先發3局，被揮出兩支陽春砲，失兩分無關勝敗，因為拇指發炎進入傷兵名單，休息近3個月才重返球場。

薛則今天投83球完成5局任務，被揮出6支安打、出現3次保送、投出4次三振，失3分都是自責分，本季戰績仍是0勝0敗、防禦率5.63，下次登板繼續挑戰藍鳥首勝、生涯第217勝。

藍鳥6局上攻下3分，以4：3領先，薛則一度是勝投候選人，不過藍鳥中繼投手桑德林（Nick Sandlin）6局下被轟出陽春砲，兩隊4：4進入延長賽。

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