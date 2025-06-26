MLB／菊池雄星飆12K奪第3勝 天使本季對紅襪壓倒性勝利

天使隊左投菊池雄星今天主宰球場，對紅襪隊先發7局失兩分都是非自責分，狂飆12次三振刷新本季單場最多K紀錄，領軍天使5：2獲勝，本季對戰紅襪5勝1敗壓倒性勝利。

菊池投105球完成7局任務，只被揮出3支安打，優質表現奪下本季第3勝，戰績變成3勝6敗、防禦率2.79；他在最近4次先發有3場投滿7局，第2次單場奪三振二位數，今天幫助天使完成主場3連戰橫掃，本季40勝40敗、重返5成勝率。

菊池去年7月10日對巨人隊之戰投出13K，締造生涯最佳紀錄，今天是生涯次高。

菊池1局上狀況不穩，被揮出兩支安打、出現1次保送，加上內野失誤，投了31球失兩分結束這半局；但他從第2局開始，投到退場只被揮出1支安打，完全封鎖對方打線，讓紅襪吞下5連敗，戰績掉到40勝42敗。

天使打線面對紅襪投手費茲（Richard Fitts），4局下展開反攻，阿戴爾（Jo Adell）、達德諾（Travis d'Arnaud）連續轟出陽春砲追平比數；兩人5局下又從紅襪第2任投手葛雷諾（Luis

Guerrero）的手中揮出安打，各有1分打點，逆轉情勢幫助菊池奪勝。

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