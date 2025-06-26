MLB／球迷辱罵馬提車禍喪生的母親 無限期禁止進入所有球場

響尾蛇隊作客芝加哥，二壘手馬提（Ketel Marte）昨天對白襪隊之戰突然落淚，原來有人辱罵他已經過世的母親，讓他情緒崩潰；美國媒體ESPN引述消息人士的說法，這位22歲球迷已遭無限期禁止進入所有大聯盟球場。

馬提的母親2017年在多明尼加因為車禍喪生，對他造成很大影響，昨天比賽進行到第7局，這位22歲球迷竟在看台上辱罵，馬提聽到後淚灑球場，沒水準球迷也被驅逐出場。

ESPN指出，這位球迷對自己的行為感到後悔，承認言論不當，大聯盟官方也發表聲明，讚揚白襪立即採取行動把他驅逐出場。

響尾蛇今天對白襪進行3連戰最後一戰，馬提首局走進打擊區時，全場10217名觀眾鼓掌致意；這是兩隊本季最後一次交手，響尾蛇3：7落敗，未能完成3連戰橫掃，馬提4次打數掛零、吞下兩次三振，本季打擊率掉到3成13。

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