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MLB／蘇亞雷斯禁賽場次-1 大谷挨砸後退追教士捕手IG

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷挨砸後向休息室揮手致意，表示不要動怒，但後續美媒發現大谷退追了教士隊捕手。 法新社
大谷挨砸後向休息室揮手致意，表示不要動怒，但後續美媒發現大谷退追了教士隊捕手。 法新社

道奇隊球星大谷翔平日前與教士隊4連戰中，2度遭到觸身球，場上火藥味十足。根據《The Athletic》報導，教士終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）因以時速99.8英里速球砸中大谷後背，原被大聯盟處以3場禁賽，但最終禁賽場次減為2場，蘇亞雷斯也決定不再上訴。

這次4連戰中，雙方似乎都打出火氣，合計多達8次觸身球。系列賽最後一場，教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）被道奇27歲新秀利托（Jack Little）砸中右手後痛苦倒地，引發兩隊教頭羅伯茲（Dave Roberts）與席爾特（Mike Shildt）隔空叫陣，2人都遭驅逐出場。

下個半局換大谷遭觸身球，當時道奇休息區已有球員準備衝上場，但大谷冷靜揮手制止。然而，儘管大谷場上冷靜，似乎也並非毫無波瀾。根據美媒報導，大谷已取消追蹤教士隊捕手馬多納度（Martin Maldonado）的IG帳號，該名38歲老將與此次觸身球事件關聯密切。

2人早在2021年，當時大谷還效力天使隊時就有過類似爭議，當時馬多納度在太空人隊，也曾因疑似觸身指令與大谷發生過摩擦。報導指出，雖然無法直接證明馬多納度是否下令砸人，或影響投球意圖，但作為捕手，他的角色確實可能涉及戰略下達。

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道奇 教士 大谷翔平

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