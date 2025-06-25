MiLB／去年遭強襲球擊中右眼 道奇小將失明復出「顛倒勇」

過去球迷時常聽聞球員發生各種傷勢，最終力拼重返球場的勵志故事，但道奇隊農場新秀火球男寇本（Patrick Copen）歷經一次少見的傷痛，他在去年小聯盟賽事中，遭強襲球擊中面門，隨之而來的不是鼻血或腦震盪，而是右眼失明噩耗。

23歲的寇本2023年選秀第7輪被道奇選中，去年職業生涯第1個完整賽季，合計在1A與高A出賽22場，投92.2局，飆出98K，防禦率3.59。然而在去年一場賽事中，他遭強襲球打中臉部，竟造成右眼永久失明。

右眼失明使得寇本失去一定程度的距離感與空間感，但他不輕易放棄，今年春訓順利重返投手丘，甚至升上2A。目前遭遇最大的難關是看管二壘跑者，由於失去右眼餘光，使他需要完全回頭才能注意二壘。

寇本目前是道奇農場第29名的潛力新秀，擁有一顆99英里的快速球，在他的各球種中獲得最高的70分，滑球、卡特球與變速球分別獲得60、55與40分，控球為40分，整體評分為40。本季寇本在2A累計出賽3場，投15局飆20K，防禦率2.93。

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