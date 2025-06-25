MLB／紅人選秀榜眼初登板連5K 洋基延長賽輸球美東王位危險

紅人隊2024年選秀榜眼伯恩斯（Chase Burns）迎來大聯盟初登板，他開賽就連續賞給洋基隊打者5K，但第4局遭遇亂流失3分。洋基左投洛登（Carlos Rodon）主投6局0失分，不過洋基牛棚砸鍋，延長賽被勒克斯（Gavin Lux）敲出再見安打，以4：5吞敗。

伯恩斯開賽連飆5K，前3局只讓洋基打者敲出1支安打。第4局洋基「白飯哥」萊斯（Ben Rice）夯出陽春砲，沃爾普（Anthony Volpe）則擊出帶有2分打點的三壘安打，單局進帳3分。

洛登繳出6局0失分好投，但羅艾西加（Jonathan Loaisiga）第7局登板放火，1出局後先丟保送，再連續被敲2安形成滿壘，紅人「字母哥」斯特蘭德（Christian Encarnacion-Strand）二壘安打清壘，雙方戰成3：3平手。

洋基11局上靠著菲利普斯（Connor Phillips）的暴投得到1分。不過11局下史迪爾（Spencer Steer）敲出安打送回1分，勒克斯無人出局滿壘時代打，擊出中外野方向安打，一棒說再見。

伯恩斯成為紅人隊史活球時代（1920年以來），第2位大聯盟初登板首局三上三下飆3K的投手，前一位是1991年的桑福德（Mo Sanford）。伯恩斯賽後受訪時表示，「前兩局真的很好玩，感覺從第一名打者後，我就冷靜下來了，一開始我真的蠻亢奮的，這感覺很棒。」

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）也稱讚伯恩斯，「他球速飆到100英里，各種變化球都掌握得很好。看他那樣出場發揮，真的讓人印象深刻。通常他這種年輕投手初登板會比較緊張，控球容易亂飄，但他做得很好，一開始就很有侵略性攻擊好球帶，讓我們打線第一輪吃了不少苦頭。」

洋基本季延長賽戰績僅1勝6敗，今天得點圈9打數1安打，這2場面對紅人，得點圈合計21支1。洋基目前戰績45勝34敗，只領先第2的光芒隊1場勝差。

Pretty good first impression?



Chase Burns recorded his first SIX outs via strikeout in his MLB debut 👏 pic.twitter.com/z3lqdMg7Z4 — MLB (@MLB) 2025年6月24日

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