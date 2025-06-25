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MLB／球迷辱罵車禍喪生的母親 響尾蛇球星比賽途中崩潰落淚

聯合新聞網／ 綜合報導
馬提今天繳出4支2，附帶1轟的好表現，但他卻在比賽中途崩潰落淚。 美聯社
馬提今天繳出4支2，附帶1轟的好表現，但他卻在比賽中途崩潰落淚。 美聯社

響尾蛇隊球星馬提（Ketel Marte）今天在作客白襪隊主場的比賽突然淚灑球場，事發當下無人知道原因，直到賽後真相才揭曉。總教練羅夫洛（Torey Lovullo）向媒體透露，有一名球迷對著馬提辱罵他2017年因車禍過世的母親，才導致他情緒潰堤。

根據大聯盟官方報導，該名球迷隨後被驅逐出場。羅夫洛接受亞利桑那當地媒體訪問時表示： 「我當時聽到那句辱罵後馬上看向馬提，我看到他也望向那位球迷，接著他低下頭，我立刻知道這對他造成很大的衝擊。」

羅夫洛拒絕透露球迷的具體言論內容，但鏡頭拍到他在投手更換時主動擁抱馬提，而游擊手帕多摩（Geraldo Perdomo）也上前安慰隊友。 羅夫洛説：「我們大家都站在你這邊，你並不孤單。不管你聽到什麼，那傢伙就是個混蛋，他說的話不應該影響你。」

帕多摩認為這名球迷應該列入黑名單，「我們不能讓這種爛事在大聯盟繼續發生。」響尾蛇今天以4：1擊敗白襪，馬提繳出4支2，包含1發陽春砲的好表現。馬提的母親在2017於多明尼加因車禍喪生，當時母子才剛通完電話，使他深受打擊，隨即返國奔喪並缺席4場比賽。

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