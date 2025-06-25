MLB／2屆安打王莫瑞菲德高掛球鞋 特別致歉費城人：我太爛了

現年36歲的莫瑞菲德（Whit Merrifield）今天正式宣布結束職業生涯，莫瑞菲德2016年登上大聯盟，生涯9個賽季3度入選明星賽，2018、2019年獲得美聯安打王，並於2017、2018與2021奪下美聯盜壘王。

上述獎項都在效力皇家隊時奪下，只有2023年是以藍鳥隊身份入選明星賽。談到退休的決定，莫瑞菲德坦言：「我其實早就決定要退休了。」他在經紀公司的聲明裡寫道：「做這個決定其實很容易，影響我決定的因素有很多，但最主要的是2024年3月，我和太太迎來了一份來自上帝，重6磅6盎司的禮物（小孩）。」

莫瑞菲德感性表示：「我從來不是那種靠天賦就能上場打球的人。對我來說，棒球需要我全神貫注，才能以我理想的水準競爭。我知道我已經無法再投入那樣的努力，到了人生這個階段，我更願意追著小孩跑，而不是追打滑球。」

莫瑞菲德大聯盟生涯曾效力皇家7季、藍鳥隊2季，2024年則先被費城人隊釋出，後被勇士隊吸收，生涯累積1249支安打、94轟、485分打點與218次盜壘。他也在聲明中幽默表示：「費城，我其實比你們想像的更喜歡你們。很抱歉我打得那麼爛。」

Congratulations on an amazing run @WhitMerrifield. We’re beyond grateful to have been a part of the journey every step of the way.#TeamWSM pic.twitter.com/MW6zgsxnXJ — Warner Sports Management (@WSM_Baseball) 2025年6月24日

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