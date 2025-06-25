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MLB／新一代大都會剋星誕生！亞古納享受噓聲中的「確信步」

聯合新聞網／ 綜合報導
亞古納生涯對大都會打得十分順手，儼然成為新一代大都會剋星。 法新社
亞古納生涯對大都會打得十分順手，儼然成為新一代大都會剋星。 法新社

昨天勇士隊以3：2擊敗大都會隊的比賽中，勇士球星亞古納（Ronald Acuña Jr.）從布萊克本（Paul Blackburn）手中轟出一支大號全壘打，當他踏出「確信步」並開始跑壘時，全場響起噓聲。亞古納接受《The Athletic》訪問時表示，噓聲與嘲諷只會讓他更有動力。

「老實說，這感覺很棒。」亞古納說，「每次聽到那些噓聲，那反而讓我更有自信。」亞古納幾乎成為勇士與大都會這對冤家的新一代「大反派」。上一次這樣令大都會球迷恨的牙癢癢的勇士球星是名人堂球員瓊斯（Chipper Jones）。

瓊斯與大都會球迷的愛恨情仇很有名，當他上場時球迷會用他本名「賴瑞（Larry）」來嘲弄他，而瓊斯也不客氣地對大都會轟出49支全壘打，甚至還以大都會的舊主場謝亞體育場（Shea Stadium），命名自己的其中一個兒子。

現年27歲的亞古納可說是接棒瓊斯，成為新一代大都會剋星。他生涯對大都會的打擊三圍為.305/.398/.528，累積17支全壘打與48分打點；在大都會主場花旗球場的成績也相當驚人，共計9轟。自2018年登上大聯盟以來，亞古納對大都會累積安打數達104支，為面對所有球隊中最多。

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大都會 勇士 亞古納 Ronald Acuna Jr.

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