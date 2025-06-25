MLB／響尾蛇傷兵滿營是否「下車」？ 總經理坦言很多洽詢電話

目前國聯西區排名第4的響尾蛇隊面臨嚴重傷兵問題，總經理哈森（Mike Hazen）仍希望放眼季後賽，為球隊補強戰力，而非靜待他隊開價出售球員。他也坦言最近接到很多探詢交易的電話。

卡洛爾（Corbin Carroll）近期進入傷兵名單，其他傷兵還有王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes）、牛棚馬丁尼茲（Justin Martinez）、牛棚普克（A.J. Puk）、先發左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）與牛棚葛瑞夫曼（Kendall Graveman），其中只有葛瑞夫曼預計能在本季復出。

今天賽前響尾蛇戰績40勝38敗，落後龍頭道奇隊7.5場勝差。外界猜測哈森是否會試圖重建，考慮交易主力球員蓋倫（Zac Gallen）與打出高檔表現的蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）。當被問到是否已有球隊來電詢問時，哈森笑説：「當然他們早就虎視眈眈了，我不怪他們。」

「他們開場白都是『嘿，你最近好嗎？』但說真的，我們現在還在5成勝率之上，就已經有人打來問，我們是不是要賣球員了。這種電話很難接，但他們得做他們的工作。」哈森認為，從現在起球員需要保持健康，一旦傷兵到達某個臨界點，就得更加警覺。

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