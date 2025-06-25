MLB／9投受傷等不到王牌回歸 大都會米納亞再傳傷勢復出延期
大都會隊王牌左投米納亞（Sean Manaea）最近一次小聯盟復健賽後，回報左手肘不適，導致原訂的回歸計畫被迫延後。米納亞將暫停投球2到3天，大都會教頭門多薩（Carlos Mendoza）透露目前狀況：「他應該可以順利參與本賽季，但我們還是得看看傷勢如何。」
米納亞上賽季擔綱大都會王牌左投，繳出12勝7敗，防禦率3.47的成績。本季自春訓以來便因右腹斜肌拉傷而高掛免戰牌。經過休養後，原本預計本周再投1次復健賽後就能歸隊。然而情況生變，米納亞突然的傷勢使他至少要到下周，才會再度於小聯盟登板。
陷入低潮的大都會先發輪值急需米納亞回歸，千賀滉大右腿拉傷，梅吉爾（Tylor Megill）也面臨手肘扭傷，2人都在傷兵名單之中，整隊目前共有9名投手掛傷號。唯一的好消息是蒙塔斯（Frankie Montas）成功回歸，並在今天面對勇士隊的比賽先發5局無失分。
現年32歲的蒙塔斯去年12月與大都會簽下2年3400萬美元合約，但因右背肌拉傷整季報銷。他的回歸讓大都會能稍稍喘息，並觀察米納亞的狀況。大都會近況低迷，今天賽前近10戰吞下9敗，落後國聯東區龍頭費城人隊1.5場勝差。
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