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MLB／大谷翔平連兩場開轟、本季第27發 美日生涯300轟達陣

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇大谷翔平本季初登板後曾陷入小低潮，但第二次登板後不一樣，不僅在23日（台灣時間）先發當天開轟，經過一天休兵後今天又敲出本季第27發全壘打、連兩場開轟，也是個人美日職棒合計的第300轟。

道奇隊在主場與國民隊系列賽最後一場交給大谷翔平先發，投了1局沒有被擊出安打，送出2次三振，也打出暌違8場的本季第26轟，全場2安打、5分打點，幫助球隊贏球。

今天道奇隊作客對上洛磯隊系列賽首戰，大谷翔平擔任先發第1棒、指定打擊，前兩打席敲出飛行距離399呎、322呎的強勁飛球都被接殺，第3打席則遭到三振。

不過6局上大谷翔平直接把球轟出全壘打牆，面對羅利森（Ryan Rolison）投出的92.7哩速球，敲出擊球初速101.6哩、飛行距離373呎的左外野兩分砲，將領先拉開到8：3。

這一發全壘打是大谷翔平本季第27轟、美職生涯第252轟，加上日職時期的48轟，來到300轟里程碑，也是日本球員第三人，前有松井秀喜的507轟（日職332轟、美職175轟））、福留孝介327轟（日職285轟、美職42轟）。

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道奇 日職 大谷翔平

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