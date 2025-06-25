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MLB／23歲火球男頂尖對決！釀酒人超級新秀明戰海盜史肯斯

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人超級新秀米蕭洛斯基明天將與海盜新人王史肯斯正面對決。 美聯社
釀酒人超級新秀米蕭洛斯基明天將與海盜新人王史肯斯正面對決。 美聯社

根據美聯社報導，明天海盜隊與釀酒人隊將迎來3連戰最終場，海盜派王牌投手史肯斯（Paul Skenes）先發；釀酒人則是推新秀米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）迎戰。史肯斯上次面對釀酒人先發7局無安打，米蕭洛斯基則是生涯前11局只被敲1安，2人將展開首次交鋒。

根據Statcast統計，史肯斯速球平均球速為98.1英里，在符合資格的先發投手中排名第2，而米蕭洛斯基在前2場先發中，平均球速則是達99.7英里，這2位23歲火球男即將正面對決，就連米蕭洛斯基本人都興奮表示：「我覺得很有看頭。」

不過釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）認為：「史肯斯是聯盟頂尖投手之一，米蕭洛斯基才準備迎來生涯第3場先發，和史肯斯相比對他不公平，但這場比賽會很刺激。」海盜代理教頭凱利（Don Kelly）則說：「史肯斯適應力佳，知道自己什麼球有效，局局都能調整到位。」

雙方球員都迫不及待想看到這場強強對決，釀酒人投手伍德夫（Brandon Woodruff）說：「2人每球都接近100英里，這真的太瘋狂了。棒球現在變得好不一樣，好像人人都能投100英里。」凱利也表示期待：「我很期待看看米蕭洛斯基。這肯定會是一場精彩的投手戰。」

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釀酒人 史肯斯

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