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MLB／投手大谷有望29日登板 對上皇家新一代大谷
道奇隊日本球星大谷翔平今年重返投打二刀流，第三次登板時間有雛型，可能落在29日（台灣時間，下同）客場對皇家隊之戰，屆時有機會遇到「新一代大谷翔平」、21歲大物卡利亞諾內（Jac Caglianone）。
大谷翔平在23日對國民隊的比賽，是自2023年9月右肘手術後第二次以「二刀流」身份出賽。投球方面，當時先發1局、用了18球，沒有被擊出安打，送出2次三振；也打出暌違8場的本季第26轟，全場2安打、5分打點，幫助球隊贏球。
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前被問到大谷翔平下次登板日，由於前兩次都是間隔5天，媒體推測會落在29日對皇家隊，羅伯茲未正面回覆，僅表示一切都還在觀察，但會預留先發的空間。
由於山本由伸明天先發，接著安排克蕭（Clayton Kershaw）、梅伊（Dustin May）陸續登板，而羅布雷斯基（Justin Wrobleski）可能在30日先發，因此大谷29日登板機率高，這也將是他本季首次在客場投球。
皇家隊在今年6月剛升上有「新一代大谷翔平」之稱的卡利亞諾內，他是去年選秀首輪第6順位，大學時期速球球速最高可達99哩，更有單季35轟的成績，他在受訪時也表示自己以大谷為標竿，只不過今年球季無論在小聯盟或大聯盟都是打擊為主，尚未登板。
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