MLB／大谷翔平明星賽登板羅伯茲說No 參戰全壘打大賽看本人

大聯盟明星賽將在美國時間7月15日登場，對於大谷翔平投球的提案，擔任國家聯盟總教練的道奇隊教頭羅伯玆（Dave Roberts）直接打槍說「No」，至於是否參戰全壘打大賽則要看本人意願。

大谷翔平目前累積超過252萬票在指定打擊排第一位、同時也高居國聯第一，有望連5年參加明星賽，羅伯玆對此表示：「這是很棒的事情。球迷非常喜歡他，他也是最棒的選手。能在亞特蘭大的明星賽看到他出場，對球迷來說一定是件很令人期待的事。」

只不過對於是否會讓已經重返二刀流的大谷翔平投球？羅伯茲明確地說：「不會。」但也對於大谷會像例行賽一樣擔任開路先鋒給予肯定答案。

至於是否參加全壘打大賽，羅伯茲則表示：「那要問翔平本人。」尊重他的個人意願。

大谷翔平自2023年經歷手肘手術後，直到今年美國時間6月16日才重返大聯盟投手丘，目前兩場出賽雖是先發，但都只投1局；而大谷在2021年明星賽曾以二刀流之姿亮相，擔任先發投手兼指定打擊，當時1局無失分拿下勝投。

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