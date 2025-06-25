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MLB／「雷神」重返賽場！辛德賈德小聯盟合約加盟白襪

聯合新聞網／ 綜合報導
辛德賈德自2023年離開守護者後就未再獲得合約，他將在白襪開啟復出之路。 美聯社
辛德賈德自2023年離開守護者後就未再獲得合約，他將在白襪開啟復出之路。 美聯社

根據美媒報導，前大都會隊王牌「雷神」辛德賈德Noah Syndergaard）將加盟白襪隊，白襪球團開出一份附帶逃脫條款的小聯盟合約，這也代表因傷困擾的雷神將開啟復出之路。

辛德賈德上次在大聯盟出賽已是2023年，當時先效力道奇隊，後續被交易至守護者隊，但該年先發18場，只繳出了6.50防禦率與2勝6敗的戰績。在一場單場挨3轟的比賽後遭到守護者指定讓渡，自此未再獲得合約。

辛德賈德在大都會曾有過短暫高光時刻，2015與2016年可說是全大聯盟最優秀的投手之一，先是帶領大都會奪得2015年國聯冠軍，2016年入選明星賽。效力大都會的6個球季中，有3季達到10勝，並投出生涯唯二的完封勝。

2020年辛德賈德遭遇韌帶撕裂，並進行韌帶重建手術，雖然2022年隨費城人隊奪得國聯冠軍，但自從手術後表現就不復以往。目前雷神生涯累計59勝47敗，防禦率3.71，每局被上壘率1.20，主投941.1局，投出928K。

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辛德賈德 白襪 大都會 Noah Syndergaard

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