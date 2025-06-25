MLB／大谷翔平用實戰當復健賽 道奇總管：每局都是賺到

道奇總管葛梅斯今天在MLB Network節目表示，大谷翔平利用大聯盟實戰當作復健賽，因為不占投手名額，「他每投1局對球隊來說都是額外的收穫」。

美國職棒洛杉磯道奇執行副總裁兼總經理葛梅斯（Brandon Gomes）今天接受電視球評肯尼（Brian Kenny）訪問，被問道奇隊對大谷翔平的投球有何整體規劃。

葛梅斯表示，擁有大谷翔平最大的優點是，他投的每一局都是球隊額外的收穫，因為他不占投手名額，不會影響陣容的調動。

大谷翔平擁有罕見的「二刀流」身手，能在投手、打擊兩個領域打出頂尖水準。他2023年效力天使隊時季末開刀，2024年轉到道奇隊，全季專任指定打擊；經過1年多復健，16日重返大聯盟投手丘，目前出賽2場各投1局。

大谷翔平16日投28球、22日投18球，正逐漸累積局數和投球量。一般而言，大聯盟投手受傷復出，通常需經過幾場小聯盟復健賽，大谷翔平直接把大聯盟實戰當作復健賽的情況並不多見。

關鍵在於，大谷同時身兼打擊者。葛梅斯表示，按照大谷的訓練計畫，拉高投球強度的過程中，需要在下午1時投球，晚上7時比賽上場打擊，這對他的體力負擔太大，就像打雙重賽一樣，

葛梅斯說，隨著投球強度的加大，跟大谷討論過後，決定讓他在大聯盟比賽當中走完復健過程，這對他和球隊都是最好的安排。

球評肯尼詢問，大谷翔平目前2場比賽，都先發投1局，儼然是大聯盟身價最昂貴的「開局投手」（opener）或稱「假先發」，球團有考慮安排他擔任後援投手嗎？

葛梅斯表示，大谷翔平當今棒球界最強投手之一，球團會繼續協助他，逐步拉長投球局數，目標回歸正常的先發輪值。葛梅斯說，很多人可能忘了，大谷翔平在2023年之前，不僅有頂尖打擊成績，同時又是足以競爭塞揚獎的投手。

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