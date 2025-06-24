MLB／從奧克蘭搬至賭城 運動家斥資17.5億美金蓋最小球場

MLB球隊運動家今（24日）舉行新球場動土典禮，將搬離深耕57年的「奧克蘭競技場」，並選在「賭城」拉斯維加斯作為新球場的落腳處，並預計在2028年建造完畢。這座被喻為是全大聯盟最小的球場，花費球團將近17.5億美元（約新台幣519億元）。

據報導，MLB主席曼佛瑞（Rob Manfred）、運動家老闆費雪（John Fisher）和總裁巴丹（Marc Badain）等人，以及地方官員共同出席運動家新球場的開工儀式，費雪向在場賓客宣布：「我們是拉斯維加斯的球隊，希望從最年輕的球迷培養起，建立一支成功球隊與建球場一樣，都需要時間。」

A historic day. #Vegas28 pic.twitter.com/y8YgvDyQU5 — Athletics (@Athletics) 2025年6月23日

對於新球場設在賭城的考量，大聯盟主席曼佛瑞則表示：「依照當地人口結構、其他運動成功經驗，以及觀光產業的規模來看，這三大優勢讓拉斯維加斯成為我們的理想市場，我完全相信這支球隊能夠在此取得成功。」

運動家也繼NFL突擊者、NHL金騎士、WNBA王牌之後，即將成為在拉斯維加斯第四支職業運動球隊。

運動家目前以32勝48敗的戰績位於美聯西區墊底，這次新球場建造的動土儀式，或許能夠帶來「改運」的效果，讓球隊在後續的賽程越打越順。

We have shovels in the ground 🤩 pic.twitter.com/jymYdRKysU — Athletics (@Athletics) 2025年6月23日

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