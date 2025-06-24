MLB／復健賽表現優異 今永昇太將傷癒復出對紅雀

小熊隊日本左投今永昇太5月初因左大腿後肌拉傷，進入傷兵名單，如今確定將在台灣時間27日客場對戰紅雀隊時復出。

今永昇太5月5日面對釀酒人隊時，第6局補位一壘完成雙殺守備後出現不適，經檢查後確認為左大腿後肌拉傷。今永6月10日在小聯盟展開復健賽，先發3場，10.1局飆16K，無失分，只被敲6安，投2保送。

小熊總教練康索（Craig Counsell）今天賽前透露，今永將於26日傷癒復出對決紅雀，康索認為今永準備好了，復健賽很順利且表現很好。關於球數限制，康索表示可能不會到100球，但應該會很接近。

今永昇太本季受傷前出賽8場，主投44.2局，有34K和14次保送，防禦率2.82。儘管小熊先發輪值缺了今永，但目前戰績46勝32敗，仍位居國聯中區第2，領先釀酒人和紅雀隊3.5場。

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