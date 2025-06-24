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MLB／大谷IG秀愛犬遊戲王卡 致敬50轟50盜球迷讚：超有梗

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平愛犬Decopin。大谷翔平IG
大谷翔平愛犬Decopin。大谷翔平IG

道奇球星大谷翔平今（24日）於個人Instagram貼文上公開了一張印有愛犬「Decopin」圖片的《遊戲王》卡片，並加上漫畫中的經典台詞「俺のターンドロー（輪到我抽卡）」作為Hashtag，而這張超稀有的珍藏卡，也立刻引發日本粉絲間的討論與關注。

該則貼文中的影片為打開印有「KONAMI」字樣的卡盒時，出現的是一張《遊戲王》卡，設計圖案為去年8月28日他於主場對金鶯賽前開球時，Decopin穿著背號17號的道奇球衣，坐在投手丘上的模樣與場景。此外，大谷還附上自家愛犬的特寫照，讓不少粉絲直呼「卡哇伊」。

卡片說明如下：「降臨在神聖投手丘的幸福天使，舉行名為『儀式開球（シキュウシキ）』的特別儀式，與搭檔一同降臨。優雅的毛色與可愛的姿態令眾人著迷，儀式以擊掌作結。與搭檔一同踏上的Showtime之旅日後將持續上演。」

值得注意的是，這張卡片的攻擊力跟防禦力都標記為「50」，恰巧讓人聯想到大谷翔平曾在上季創下「50發全壘打與50次盜壘」的大聯盟紀錄，不少網友皆大讚這個設計簡直「超有梗」。

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道奇 大谷翔平

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