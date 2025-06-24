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MLB／賈吉炸裂第28轟無用！洋基得點圈12支0不敵紅人

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉。 路透
賈吉。 路透

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天擊出本季第28轟，是一發陽春砲。不過洋基打線得點圈12支0，終場以1：6不敵紅人隊。洋基目前以45勝33敗暫居美東龍頭，領先第2的光芒隊2場勝差。

賈吉首局鎖定紅人先發左投羅多洛（Nick Lodolo）的速球，擊出左外野陽春砲。賈吉目前以28轟位居美聯第2，落後水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）的32轟。

不過洋基整場就只得這1分，全隊敲出8支安打，但得點圈12支0，全隊苦吞13K，當中「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）和奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）各吞下3次。

賈吉全場3打數1安打，有1次保送，打擊率降至0.367，整體攻擊指數（OPS）為1.202。賽後賈吉談到得點圈卡彈的問題，「我覺得每個打者上場時都要有明確意圖、計畫並嘗試執行。不可能每次都把跑者送回本壘或推進，但只要我們持續繳出好的打席內容，我對我們還是很有信心。」

效力洋基3年的捕手崔維諾（Jose Trevino）去年休賽季被交易到紅人，今天是他交易後首度與前隊友見面，他請工作人員，自己上場打擊時播放賈吉的登場曲。賈吉直呼，「當我聽到那首歌的時候，我忍不住笑出來，崔維諾是我最喜歡的隊友之一，他態度超認真，永遠把球隊放在第一位。」

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