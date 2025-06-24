MLB／掌握法蘭柯案性侵案關鍵證據 多明尼加檢方求處五年徒刑
來自多明尼加的光芒隊23歲明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）前年被爆出與未成年少女發生性關係，引起軒然大波，隨後遭到大聯盟官方宣布「無限期禁賽」並與多明尼加檢方展開調查。多明尼加檢方今日在法庭上宣稱，他們已掌握到「關鍵性」證據，並向法院求處5年有期徒刑。
檢方表示：「我們請求對已證實的性侵未成年人罪判處五年徒刑。」並在法庭上提到，有足夠證據證明法蘭柯與當時年僅14的少女發生了長達四個月的性關係，並且他向少女的母親轉了大筆錢以同意這段非法關係。
檢方接續補充，在針對該名少女母親的住所進行搜查時，發現了80萬多明尼加披索及6萬8千美元現金，據稱這些錢就是法蘭柯送來的。
此外，檢察官還要求判處法蘭柯在多明尼加普拉塔港服刑，並判處未成年少女的母親10年監禁，理由是她疑似進行性交易。
對此，法蘭柯的律師也請求法庭宣告被告無罪並駁回此案，他的其中一名律師文圖拉（Irina Ventura）對檢方含糊其辭的說法提出質疑，「法蘭柯是該名母親的同謀，還是這起刑事共謀罪的主要實施者？」
在雙方進行結案陳詞後，審判法蘭柯案的多明尼加普拉塔港合議庭今日宣布，將於本週四對此案作出最終判決。
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