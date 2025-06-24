MLB／卡洛爾左手腕骨折進傷兵名單 歸隊時間未定

響尾蛇隊今天宣布台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），因左手腕碎片骨折，被放進傷兵名單，歸隊時間尚未確定。

卡洛爾上周四在藍鳥隊主場被觸身球擊中後，已連缺陣4場比賽。當天賽後球團就安排檢查，最初X光顯示無異常，但卡洛爾傷勢未好轉，進一步接受核磁共振檢查後，發現手腕傷勢更嚴重。

響尾蛇最近出現傷兵潮，王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes）和終結者馬丁尼茲（Justin Martinez）都因傷預計整季報銷，蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）和奈勒（Josh Naylor）兩名打者近日也在比賽中受傷。

卡洛爾本季出賽72場，累積20轟、44打點及10次盜壘成功，打擊率0.255，整體攻擊指數（OPS）高達0.914。由於他有資格為中華隊打經典賽，表現備受球迷關注，不過美國隊也有可能出手招募。

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