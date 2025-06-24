快訊

台鐵南港站傳濺血！她踩進「月台破損燈」血流如注 傷口嚴重恐無法工作

罷綠連署涉偽冒 新北檢今起訴國民黨新北市黨部書記長等共31人

伊朗「象徵性報復」：再度轟炸以色列壓線收場

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／卡洛爾左手腕骨折進傷兵名單 歸隊時間未定

聯合新聞網／ 綜合報導
卡洛爾。 美聯社
卡洛爾。 美聯社

響尾蛇隊今天宣布台美混血球星卡洛爾Corbin Carroll），因左手腕碎片骨折，被放進傷兵名單，歸隊時間尚未確定。

卡洛爾上周四在藍鳥隊主場被觸身球擊中後，已連缺陣4場比賽。當天賽後球團就安排檢查，最初X光顯示無異常，但卡洛爾傷勢未好轉，進一步接受核磁共振檢查後，發現手腕傷勢更嚴重。

響尾蛇最近出現傷兵潮，王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes）和終結者馬丁尼茲（Justin Martinez）都因傷預計整季報銷，蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）和奈勒（Josh Naylor）兩名打者近日也在比賽中受傷。

卡洛爾本季出賽72場，累積20轟、44打點及10次盜壘成功，打擊率0.255，整體攻擊指數（OPS）高達0.914。由於他有資格為中華隊打經典賽，表現備受球迷關注，不過美國隊也有可能出手招募。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

響尾蛇 卡洛爾 Corbin Carroll

相關新聞

MLB／卡洛爾左手腕骨折進傷兵名單 歸隊時間未定

響尾蛇隊今天宣布台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），因左手腕碎片骨折，被放進傷兵名單，歸隊時間尚未確定。 卡洛爾上周四在藍鳥隊主場被觸身球擊中後，已連缺陣4場比賽。當天賽後球團就

MLB／賈吉炸裂第28轟無用！洋基得點圈12支0不敵紅人

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天擊出本季第28轟，是一發陽春砲。不過洋基打線得點圈12支0，終場以1：6不敵紅人隊。洋基目前以45勝33敗暫居美東龍頭，領先第2的光芒隊2場勝差。

MLB／明星賽票選賈吉、大谷居前2 藍鳥小葛雷諾反超洋基老將

2025年大聯盟明星賽7月16日於勇士隊主場進行，官網今天公布第一階段最新票數，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）仍暫居大聯盟人氣王，道奇隊大谷翔平是國家聯盟最高票、大聯盟第2。 根據

MLB／鈴木誠也連3季20轟日本第2人 大谷翔平連5季亞洲最猛

小熊隊今天在芝加哥主場以6：14輸給水手隊，日籍球星鈴木誠也轟出雙響砲，連續3年達到20轟紀錄，跟上道奇隊巨星大谷翔平的...

MLB／「1局限定」為賽前擬定 大谷嚴格定義：投5局以上才能算得上先發

大谷翔平開啟「二刀流」的一戰，先發1局無失分、飆速159公里，打擊區上貢獻2支長打、狂灌5分打點，幫助道奇隊以13：7擊...

MLB／掌握法蘭柯案性侵案關鍵證據 多明尼加檢方求處五年徒刑

來自多明尼加的光芒隊23歲明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）前年被爆出與未成年少女發生性關係，引起軒然大波，隨後遭到大聯盟官方宣布「無限期禁賽」並與多明尼加檢方展開調查。多明尼加檢方今日在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。