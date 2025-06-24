MLB／紅人三壘手合約剩6億多慘遭DFA 總管直言是「沉默成本」

紅人31歲三壘手坎德拉利歐（Jeimer Candelario）本季發揮欠佳，今年22場比賽中，僅繳出打擊率1成13、2轟的慘淡成績，他在4月底因下背部受傷，被放進10天傷病名單，儘管傷勢已痊癒打了多場復健賽，紅人球團今仍決定認賠殺出，將坎德拉利歐指定讓渡（DFA）。

坎德拉利歐是在前年與紅人簽下一筆4500萬美元（約新台幣13.4億元）的大約，上賽季出戰112場的他，交出20轟、56分打點，打擊率2成25的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.708。儘管打擊率偏低，但至少連兩年有單季至少20轟的表現。

然而，坎德拉利歐本季可說是判若兩人，他在四月底因下背部傷病進入10天傷病名單前，曾擔任過12場三壘手、7場一壘手和3場指定打擊手，打擊表現一直很掙扎，出賽22場僅繳出打擊率1成13、2支全壘打和13分打點的慘淡成績。在小聯盟的17場延長復健賽，他的打擊率仍只有0.238，有1轟和13分打點。

儘管坎德拉利歐與紅人還有一年半合約，金額約2250萬美元（約新台幣6.74億），高層仍決定將他DFA、移出40人名單。

據《The Athletic》報導，紅人隊總管克拉爾（Nick Krall）表示，「保留現有球員而不是拉上他，才是我們贏得比賽的最好機會。」克拉爾更毫不諱言地說稱這是一筆「沉默成本」，他說：「你不能讓無法幫助球隊獲勝的選手上場。」

紅人隊教頭法蘭柯納（Terry Francona）也補充，「我知道這不是一個容易的決定，但我們認為這能幫助我們更好。」

坎德拉里歐生涯待過小熊、老虎、國民、以及紅人，生涯在大聯盟10個賽季，合計出賽880場，累積110轟、384分打點，平均打擊率2成34。

Jeimer Candelario has been DFA'd by the Reds pic.twitter.com/pu3gLmIdGX — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2025年6月23日

Jeimer Candelario delivers his first blast of the season 💪 pic.twitter.com/0zuU1WnOVp — MLB (@MLB) 2025年4月11日

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