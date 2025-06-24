MLB／明星賽票選賈吉、大谷居前2 藍鳥小葛雷諾反超洋基老將

2025年大聯盟明星賽7月16日於勇士隊主場進行，官網今天公布第一階段最新票數，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）仍暫居大聯盟人氣王，道奇隊大谷翔平是國家聯盟最高票、大聯盟第2。

根據規則，兩聯盟最高票球員將自動成為明星隊先發，每個守備位置票數前2名以及外野手票數前6名，將進入第二階段票選。第一階段美東時間6月26日結束。

賈吉以269萬9483票領先全大聯盟，有望成為自2007-08年「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以來，首位連2年大聯盟人氣王的球員，大谷翔平以252萬1718票緊追在賈吉之後。

票選競爭最激烈的是美聯一壘手，藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）以119萬2604票，超越上一期最高票洋基隊高史密特（Paul Goldschmidt）的111萬8501票。

老虎隊巴耶茲（Javier Baez）反超天使隊楚奧特（Mike Trout），成為美聯外野手第3高票。其他位置與上一期相同，二壘手老虎隊托瑞斯（Gleyber Torres）、游擊手運動家隊威爾森（Jacob Wilson）、三壘手守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）、捕手水手隊羅利（Cal Raleigh）、指定打擊金鶯隊歐赫恩（Ryan O'Hearn）、外野手前3是賈吉、老虎格林（Riley Greene）、老虎隊巴耶茲。

國聯領先者與上一期幾乎相同，一壘手道奇弗里曼（Freddie Freeman）、二壘手響尾蛇隊馬提（Ketel Marte）、游擊手大都會隊林多（Francisco Lindor）、三壘手教士隊馬恰多（Manny Machado）、捕手道奇史密斯（Will Smith）、指定打擊大谷翔平、外野手第1是小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow- Armstrong）、道奇赫南德茲（Teoscar Hernández）反超小熊塔克（Kyle Tucker），位居第2。

All-Star ballot update!



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