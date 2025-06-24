聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／狂！水手華裔投手本季投15場全部6局起跳 羅利第32轟相挺
水手隊今天以11：2大勝雙城隊，華裔先發投手布萊恩．胡（Bryan Woo）狂飆6局僅失2分、9K好投，打線4轟相挺，包括全壘打王羅利（Cal Raleigh）9局上敲兩分砲，連4場開轟，本季累積32轟，繼續擴大在全壘打榜上獨走的態勢
布萊恩．胡先發6局共用91球，被敲6安打、失2分，送出9次三振，前5局上演完全壓制，直到第6局遭到前兩位打者拉納奇（Trevor Larnach）、柯瑞亞（Carlos Correa）陽春砲狙擊，但接下來連抓3個出局數，完成6局投球。
布萊恩．胡拿下本季第7勝，而他今年至今15場先發，全數都投到6局以上，15場6局以上的先發居本季大聯盟領先位置。
水手第3局攻下6分奠定勝基，包括「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）陽春砲、萊里（Luke Raley）三分砲；羅利則在9局上錦上添花，敲出兩分砲，也是這一轟讓水手的得分達到雙位數。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言