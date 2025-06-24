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MLB／狂！水手華裔投手本季投15場全部6局起跳 羅利第32轟相挺

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
水手華裔先發投手布萊恩．胡（Bryan Woo）狂飆6局僅失2分、9K好投。 美聯社
水手華裔先發投手布萊恩．胡（Bryan Woo）狂飆6局僅失2分、9K好投。 美聯社

水手隊今天以11：2大勝雙城隊，華裔先發投手布萊恩．胡（Bryan Woo）狂飆6局僅失2分、9K好投，打線4轟相挺，包括全壘打王羅利（Cal Raleigh）9局上敲兩分砲，連4場開轟，本季累積32轟，繼續擴大在全壘打榜上獨走的態勢

布萊恩．胡先發6局共用91球，被敲6安打、失2分，送出9次三振，前5局上演完全壓制，直到第6局遭到前兩位打者拉納奇（Trevor Larnach）、柯瑞亞（Carlos Correa）陽春砲狙擊，但接下來連抓3個出局數，完成6局投球。

布萊恩．胡拿下本季第7勝，而他今年至今15場先發，全數都投到6局以上，15場6局以上的先發居本季大聯盟領先位置。

羅利則在9局上錦上添花，敲出兩分砲，是本季第32轟。 路透
羅利則在9局上錦上添花，敲出兩分砲，是本季第32轟。 路透

水手第3局攻下6分奠定勝基，包括「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）陽春砲、萊里（Luke Raley）三分砲；羅利則在9局上錦上添花，敲出兩分砲，也是這一轟讓水手的得分達到雙位數。

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水手 布萊恩

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