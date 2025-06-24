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MLB／水手羅利6場5轟 收火柴人畫作通知當選單周最佳球員
水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）獲選上周美聯單周最佳球員，收到通知的方式很特別，投手吉伯特（Logan Gilbert）靈魂畫師上線，勾勒出火柴人大作，向搭檔公布這項好消息。
水手社群貼出這則可愛的互動，吉伯特左手提筆作畫，身穿29號球衣的火柴人還有設計對白：「我打出全壘打啦！」自己越畫越無言還笑了出來。
吉伯特隨後將這張紙交給羅利，羅利看了後的第一反應是「你這白癡！」吉伯特怕他沒get到還補充說明：「這是真的！這是曼弗瑞（Rob Manfred，大聯盟主席）的官方通知！」羅利反問：「你說這是真的？這是曼弗瑞寄來的，還是你畫的？」吉伯特說：「是我畫的沒錯，但是是他們要我這麼做的。」
羅利上周6場比賽繳出打擊率0.417、上壘率0.481、長打率1.125、整體攻擊指數1.606的恐怖數據，敲出10支安打，包括5轟，貢獻12分打點。
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