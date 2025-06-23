MLB／想搶走大谷風頭不容易 洛杉磯時報：孟西做到兩次

道奇球場今天湧進48177名球迷觀戰，大谷翔平二刀流無疑是最大焦點，不過道奇隊三壘手孟西（Max Muncy）砲火更猛，洛杉磯時報指出，想要搶走大谷的風頭，尤其是在他投球的日子絕非易事，但孟西做到兩次。

大谷登板先發1局飆出2K、未失分，而且揮出3分打點三壘打，加上本季第26支全壘打出爐，全場攻下5分打點，幫助道奇隊以13：7擊敗國民隊。

但道奇前5局毫無攻勢，面對國民先發投手索洛卡（Michael Soroka）只有1支安打、慘吞10次三振，以0：3落後，直到6局下1出局攻占滿壘，孟西砲轟國民第2任投手費雷爾（Jose Ferrer），道奇以4：3後來居上，從此改變戰局。

道奇7局下狂攻7分，包括大谷清光壘包的三壘打、孟西追加3分砲，8局下大谷跟進轟出兩分砲，兩人聯手包辦12分打點；洛杉磯時報指出，孟西轟出雙響砲（本季累積11轟），7分打點追平個人單場最佳紀錄，不但幫助道奇贏球，也讓大谷本季第2次登板先發更加耀眼。

孟西昨天6局下對決費雷爾，打成內野滾地球出局，今天回敬滿貫砲成為致勝一擊 ，他說：「已經對過費雷爾，很清楚他要投什麼球、知道怎麼打，盡量打成高飛球至少攻下1分，結果揮棒很好，打到很好的位置。」

道奇這波主場比賽對巨人、教士、國民打出7勝3敗，本季48勝31敗躍居國聯第1，孟西說：「這絕對是一個滾雪球效應，現在信心高漲。」

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