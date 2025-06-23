快訊

市長夢碎！林岱樺涉案遭起訴身型明顯消瘦 競選團隊幾乎崩解

來澎湖玩遭名店挑釁？南韓女團成員直呼「我想回家」 縣長說話了

破零！罷綠委李坤城「突襲送件」 領銜人：二階連署份數一定夠

MiLB／運動家投手沙子宸表現獲肯定 升高階1A迎接挑戰

中央社／ 台北23日電
台灣投手沙子宸。中央社
台灣投手沙子宸。中央社

旅美奧克蘭運動家隊21歲投手「大沙」沙子宸今年從小聯盟1A出發、表現穩定，被評為運動家農場新秀第30名，獲得首度升上高階1A機會，他表示會準備好自己、面對更高強度的環境和挑戰。

沙子宸休賽季積極調整，有效提升球速及控球能力，並在今年初代表台灣參加世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）、國際賽洗禮再成長。

沙子宸今年開季從美職小聯盟1A出發，目前為止本季1A總計12場出賽、其中有7場先發，共投50局，送出59次三振，防禦率2.70，戰績3勝3敗、1次中繼成功、1次救援成功，繳出多場優質先發。

沙子宸表現更加穩健、獲得肯定，在近期美職大聯盟官網MLB Pipeline整理百大新秀名單，躋身運動家農場新秀第30名，愈趨穩定的投球內容，也正式讓他獲得機會，將前進高階1A奮戰。

沙子宸透過經紀公司表示，非常興奮能夠升上去，也會持續將自己準備好，面對更高強度的環境及挑戰。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

運動家 沙子宸 小聯盟

延伸閱讀

MiLB／沙子宸優質先發奪本季第3勝 莊陳仲敖5局吞敗

MiLB／沙子宸1A先發4局無責失 陳柏毓被下放再回2A

MiLB／沙子宸後援3局飆7K無失分 林振瑋高A先發吞敗

MLB／投手教練戈特分享球員養成 讚沙子宸對大聯盟充滿渴望

相關新聞

MLB／鈴木誠也連3季20轟日本第2人 大谷翔平連5季亞洲最猛

小熊隊今天在芝加哥主場以6：14輸給水手隊，日籍球星鈴木誠也轟出雙響砲，連續3年達到20轟紀錄，跟上道奇隊巨星大谷翔平的...

MLB／大谷翔平投1局、敲2長打狂灌5打點 26轟討回國聯單獨領先

大谷翔平第二度擔任投手出賽，今天再度「開門」投1局無失分，道奇隊打線雖遭在前6局遭到國民隊先發投手索洛卡（Michael...

MLB／「1局限定」為賽前擬定 大谷嚴格定義：投5局以上才能算得上先發

大谷翔平開啟「二刀流」的一戰，先發1局無失分、飆速159公里，打擊區上貢獻2支長打、狂灌5分打點，幫助道奇隊以13：7擊...

MLB／水手捕手羅利轟不停！31轟出爐 領先賈吉、大谷愈來愈多

水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）砲火愈來愈猛，今天對小熊隊擔任指定打擊（DH），首次站上打擊區就轟出兩分砲，本季...

MiLB／運動家投手沙子宸表現獲肯定 升高階1A迎接挑戰

旅美奧克蘭運動家隊21歲投手「大沙」沙子宸今年從小聯盟1A出發、表現穩定，被評為運動家農場新秀第30名，獲得首度升上高階...

MLB／小聯盟苦熬12年出頭天 洋基克魯茲一顆球成致命武器

洋基隊今天在紐約主場以4：2擊敗金鶯隊，中繼投手克魯茲（Fernando Cruz）成為贏球大功臣，8局上連飆3次三振化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。