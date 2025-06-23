MLB／小聯盟苦熬12年出頭天 洋基克魯茲一顆球成致命武器
洋基隊今天在紐約主場以4：2擊敗金鶯隊，中繼投手克魯茲（Fernando Cruz）成為贏球大功臣，8局上連飆3次三振化解全場最大危機，拿手的快速指叉球成為致命武器，這位35歲右投形容，這顆球是上天送他的禮物。
洋基打完前7局1：2落後，8局上希爾（Tim Hill）連投兩次保送形成一、二壘有人，總教練布恩（Aaron Boone）推出克魯茲解危；他面對接下來3名打者勞諾亞諾（Ramon Laureano）、考瑟（Colton Cowser）、穆林斯（Cedric Mullins）都用快速指叉球投出三振，而且全部揮空出局，讓金鶯無法再添分數。
克魯茲投13球有12顆快速指叉球，球速在78到81英里，他說：「這顆球一直在那裡，只需要調整一下，讓它更接近好球帶，今天就是這樣。」
洋基8局下攻下3分逆轉戰局，克魯茲以中繼身分奪勝，出賽29場投出2勝3敗8中繼2救援、防禦率3.26；布恩表示，克魯茲的執行力非常出色，連續投出三振保住這場比賽。
克魯茲過去在紅人隊小聯盟長達12季，2022年9月才登上大聯盟，當時已經32歲，待了3個球季後被交易到洋基，下次對手應該就是老東家。
洋基明起作客辛辛那提，對紅人展開3連戰，克魯茲說：「這意義重大，辛辛那提對我來說是特別的地方，我在這裡初登板，也是紅人給了機會，非常感謝他們所做的一切。」
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