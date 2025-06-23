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MLB／大谷先吞2K坦言節奏不好 還說要向國民先發投手致敬
大谷翔平今天再展二刀流威力，不但先發1局無失分，而且轟出本季第26支全壘打、全場包辦5分打點，幫助道奇隊以13：7擊敗國民隊，3連戰2勝1敗占上風；大谷賽後受訪很客氣，還說要向國民先發投手索洛卡（Michael Soroka）致敬。
大谷首局首打席被索洛卡三振，3局下再吞K，直到6局下獲保送，道奇這半局串聯攻勢逆轉戰局，大谷透過翻譯艾爾頓（Will Ireton）說：「回顧前兩次打數，必須向投手致敬，他投得真好，所以我一開始節奏不太好。」
索洛卡開賽完全封鎖道奇打線，投到5局下2出局才被金慧成揮出安打，一共飆出10次三振，寫下個人生涯單新高。
道奇打完前5局0：3落後，6局下魯辛（Dalton Rushing）揮出二壘打、大谷獲保送，索洛卡解決貝茲（Mookie Betts）後，對弗里曼（Freddie Freeman）投出觸身球，在滿壘時退場。
國民第2任投手費雷爾（Jose Ferrer）面對首名打者孟西（Max Muncy）就被轟出滿貫砲，道奇從此改變戰局，短短3局內狂攻13分，本季對戰國民6場結束，戰成3勝3敗平手。
索洛卡用85球完成5.1局任務，只被揮出兩支安打，失3分無關勝敗；他表示，開賽一切都很順利，6局下對大谷投了幾顆不錯的球，主審都沒判好球。
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