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MLB／史瓦柏開轟緊追大谷 大都會讓出龍頭也終結罕見紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
費城人隊重砲史瓦柏敲出本季第24轟。 美聯社
費城人隊重砲史瓦柏敲出本季第24轟。 美聯社

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天4局下轟出陽春砲，本季第24轟攻下勝利打點，費城人終場以7：1擊敗大都會隊，在國聯東區排名獨居第1。

道奇隊巨星大谷翔平今天對國民隊之戰出現本季第26轟，仍是國聯全壘打榜首，響尾蛇隊蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）對洛磯隊4打數1安打，中斷連續3場比賽開轟，本季25轟排名第2，史瓦柏24轟暫居第3。

水手隊羅利（Cal Raleigh）今天對小熊隊之戰第31轟出爐，大聯盟全壘打王愈坐愈穩，洋基隊賈吉（Aaron Judge）27轟居次，大谷名列第3。

大都會隊先發投手彼德森（David Peterson）今天表現不振，4局下先遭史瓦柏狙擊，再被索沙（Edmundo Sosa）轟出3分砲，這半局失5分種下敗因。

大都會原是國聯戰績最佳球隊，最近陷入低潮，對光芒、勇士、費城人隊3連戰只有1勝8敗，今天賽前46勝31敗和費城人在分區並列榜首，賽後讓出領先地位。

大都會開路先鋒林多（Francisco Lindor）8局上轟出陽春砲，本季第16支全壘打出爐，但球隊已經落後7分，無法改變輸球命運；大都會在林多開轟的比賽，原本連續28場獲勝，今天畫下句點，只差1場追平大聯盟紀錄。

道奇在1951到53年期間，弗瑞洛（Carl Furillo）出現全壘打的比賽連贏29場，至今仍是大聯盟最長。

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費城人 大都會

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