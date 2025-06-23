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MLB／鈴木誠也連3季20轟日本第2人 大谷翔平連5季亞洲最猛

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
鈴木誠也轟出雙響砲，連續3年達到20轟紀錄，跟上大谷翔平腳步，成為大聯盟日本球員第2人、亞洲第3人。 路透社
鈴木誠也轟出雙響砲，連續3年達到20轟紀錄，跟上大谷翔平腳步，成為大聯盟日本球員第2人、亞洲第3人。 路透社

小熊隊今天在芝加哥主場以6：14輸給水手隊，日籍球星鈴木誠也轟出雙響砲，連續3年達到20轟紀錄，跟上道奇隊巨星大谷翔平的腳步，成為大聯盟日本球員第2人、亞洲第3人。

小熊主場瑞格利球場全壘打滿天飛，今天一共出現9轟， 兩隊在這次3連戰瘋狂21轟，小熊雖以1勝2敗輸掉系列賽，戰績46勝31敗仍在國聯中區排名第1。

鈴木誠也今天1局下轟出陽春砲，終止連續3場未開轟、未有打點紀錄，5局下再轟兩分砲，締造本季第4次單場雙響砲紀錄，目前20轟在國聯排名第6，打點64分更和大都會隊阿隆索（Pete Alonso）並列第2，只落後響尾蛇隊蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）3分。

但鈴木誠也今天出現兩次失誤，為此感到自責，他說：「不管球場有沒有風，失誤就是失誤，我想辦法預測球會往哪個方向飛，還是犯了錯誤。」

大谷翔平從2021年起已經連續5季達到20轟，目前251轟是大聯盟亞洲球員最多，離日美通算300轟紀錄只差1轟；松井秀喜大聯盟生涯175轟、鈴木一朗117轟，分居日本球員第2和第3，都未出現連續3季20轟。

鈴木誠也生涯4年75轟排名第4，從2022年起依序是14、20、21、20轟，今年改寫個人單季新高，看來完全沒有問題。

南韓退役名將秋信守生涯累積218轟，亞洲球員排名第2，曾在2017到19年效力遊騎兵隊時，連續3季出現20轟。

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鈴木誠也 小熊隊 大聯盟

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