MLB／千賀滉大恢復傳接球　溫托斯復健賽持續出賽中

紐約大都會隊總教練曼多薩（Carlos Mendoza）在週日與費城人賽前提供最新傷兵進度，指出先發投手千賀滉大目前已恢復傳接球訓練，三壘手溫托斯（Mark Vientos）則持續在3A出賽，球隊將評估是否讓他儘快歸隊。

Carlos Mendoza explains Kodai Senga's "good" injury update and the Mets' upcoming decision on whether or not to give Mark Vientos a couple of additional rehab games https://t.co/g3q8oBWK2R pic.twitter.com/UF0LB9uUA3 — SNY (@SNYtv) 2025年6月22日

「他目前有在傳接球」曼多薩表示。「受傷後能夠持續活動手臂是一件好事，我明天會親自與他見面，應該能獲得更多更新資訊。」千賀滉大因右腿腿筋拉傷被放進15天傷兵名單，當時賽後曼多薩曾透露他並未被「完全關機」。目前情況顯示，千賀的回歸進度正逐步推進。

至於自6月3日起因同樣右腿腿筋傷勢進入10天傷兵名單的溫托斯，週日在大都會3A中擔任先發三壘手，並排在第二棒，單場5打數敲出1安。曼多薩表示，球隊將與總管史登斯（David Stearns）及3A教練團進行討論，決定是否再讓溫托斯進行更多復健賽事。他強調：「健康狀況是最重要的判斷依據，若身體狀況沒問題，下一步才是他自身的打擊時機與手感是否到位。」

商品推薦