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MLB／水手捕手羅利轟不停！31轟出爐 領先賈吉、大谷愈來愈多

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
水手隊捕手羅利轟出兩分砲，本季第31轟出爐，大聯盟全壘打王愈坐愈穩。 美聯社
水手隊捕手羅利轟出兩分砲，本季第31轟出爐，大聯盟全壘打王愈坐愈穩。 美聯社

水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）砲火愈來愈猛，今天對小熊隊擔任指定打擊（DH），首次站上打擊區就轟出兩分砲，本季第31轟出爐，大聯盟全壘打王愈坐愈穩，水手終場以14：6獲勝，2勝1敗贏得系列賽。

羅利1局上面對小熊先發投手瑞伊（Colin Rea），把94英里速球轟上中外野看台，攻下勝利打點；他對小熊3連戰場場開轟，一共出現4支全壘打，目前領先洋基隊「法官」賈吉4轟、道奇隊大谷翔平5轟。

羅利昨天成為大聯盟史上明星賽前最多轟捕手、左右開弓打者，不到24小時改打DH推進更多紀錄，今天這支大號全壘打達440英尺，他說：「全力把球投高，不要漏掉那球。」

水手、小熊本季最後一次交手又是長程砲滿天飛，一共出現9支全壘打，水手7棒索拉諾（Donovan Solano）、8棒坎佐恩（Dominic Canzone）、小熊重砲鈴木誠也都是雙響砲，鈴木連續3年達到20轟，兩隊在這次3連戰合力締造21轟紀錄。

大聯盟明星賽前最多全壘打是2001年巨人隊邦茲（Barry Bonds）39轟，羅利還有20場比賽可挑戰；邦茲當年73轟寫下空前紀錄，超越1998年紅雀隊麥奎爾（Mark McGwire）的70轟，羅利如果按照目前進度，季末推算66轟。

水手隊史明星賽前最多轟是35轟，1998年小葛瑞菲（ Ken Griffey Jr.）保有紀錄，羅利很有機會超越。

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