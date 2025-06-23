MLB／「1局限定」為賽前擬定 大谷嚴格定義：投5局以上才能算得上先發

大谷翔平開啟「二刀流」的一戰，先發1局無失分、飆速159公里，打擊區上貢獻2支長打、狂灌5分打點，幫助道奇隊以13：7擊敗國民隊。談起此役投球表現，他認為比前一場更進入狀況，投球局數、質量循序推進，但他也強調，現在還不是完整的「二刀流」，「我認為要能投到5局以上，才能夠算得上先發投手。」

大谷經歷手肘韌帶手術後回歸，投手角色在17日首戰、今天次戰都投1局就收工，但比起前一場用了28球才完成1局任務，今天明顯狀況升溫，以18球投完1局未被敲安、無失分，送出2次三振，唯一上壘者是因貝茲（Mookie Betts）在游擊的接球失誤。

大谷在上波面對教士隊的系列賽兩度挨砸觸身球，肩上仍有瘀青，但他表示，「沒有什麼影響，是可以忍受的疼痛，好好處理的話過幾天就會消了。」

今天依然只投1局，大谷表示，這是原本就擬定的計畫，「我不覺得會一下子增加太多局數和球數，如果可以循序漸進提升就好了。」他表示，今天投起來比前一場更自在，整體來說發揮更好。

被問到重回「二刀流」的心情，大谷表示：「我只是覺得很開心，雖然只有1局，但我希望可以穩定提升，包括球的位置和質量，就算一次只有提升一點點也好，當我能投到5局以上，才能算是真正的先發投手。」

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