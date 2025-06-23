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MLB／沒接到大谷全壘打球惹兒子爆哭 日本球迷：會後悔一輩子吧！

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

大谷翔平開啟「二刀流」的一戰，先發1局無失分、飆速159公里，打擊區上貢獻2支長打、狂灌5分打點，幫助道奇隊以13：7擊敗國民隊；他在第8局開轟，住在洛杉磯的43歲日本球迷尾中涼介差點接到這球，錯失後抱頭扼腕，7歲兒子當場爆哭，成為場邊熱議話題。

這對父子坐在外野第一排座位，尾中涼介看著大谷揮出的球一路朝自己的方向飛來，拿出手套準備接球，卻差了一點點，這球後來彈回場內，尾中涼介抱頭扼腕，鏡頭接下來再切到他們的位置，就見男孩嚎啕大哭，父親則是一邊苦笑、一邊四處張望，無助寫在臉上。

尾中涼介表示，這球直直朝自己的方向飛來，他一直在看球，心想「不可能吧！」此時腦中飄過妻子的聲音「不要伸手」，他因此猶豫了一下，這球後來是打到他的手套後彈回場內。

尾中涼介也澄清，兒子不是因為沒接到全壘打球才爆哭，「是因為我想接球，所以撞倒了他，他因為痛才哭起來的。」面對日本媒體詢問能否為父子倆留下合照，他說好，但也苦笑說：「這應該是我會後悔一輩子的照片吧！」

大谷翔平在日職火腿時期累積48轟，這一轟則是在大聯盟的第251轟，距離日美通算300轟僅差一步。

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道奇 大谷翔平 國民

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