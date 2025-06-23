MLB／大谷翔平「開門」1局飆159公里 隊友失誤後霸氣連飆2K

道奇隊日籍球星大谷翔平第二度擔任投手出賽，今天再度以「開門投手」之姿登板，面對國民隊投1局未被敲安、無失分，送出2次三振，最快球速98.8哩（約159公里）。

大谷17日演出手術後投手回歸首戰時，一局上投球結束連板凳席都來不及進去、一口水都沒喝，就在一局下切換第一棒上場，「二刀流」時的棒次問題在今天賽前仍是話題，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，大谷本人的意思仍是想打第一棒，「上次也問過他，他是說他打第一棒沒問題，所以就先維持現狀，如果他之後說想要多點時間準備，也有可能排第2、3棒。」

大谷維持第一棒、指定打擊、投手身分出賽，面對首棒阿布姆斯（CJ Abrams），先以1球製造一壘方向滾地球出局，伍德（James Wood）打向游擊的飛球，游擊手貝茲（Mookie Betts）看似已掌握卻漏掉，因失誤釀成上壘。

隊友「煮粥」，大谷不受影響，雖因暴投讓伍德站上二壘，但面對賈西亞（Luis García Jr.）、洛伊（Nathaniel Lowe）連飆2K，本季擔任投手時的第1、2次三振相繼出爐。

大谷僅投1局、18球下班，道奇第2局換上卡斯帕里斯（Ben Casparius）接手投球，「打者翔平」則是繼續上班。

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