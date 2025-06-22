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MLB／國民5轟勝過道奇3轟 大谷翔平投球後15支2低潮
道奇隊今天敲出3轟，然而全都是陽春砲，而國民隊則是5轟、3發陽春砲加上1發兩分砲，在這場全壘打大賽中由國民隊以7：3勝出，道奇隊開路先鋒大谷翔平是4支0熄火中。
國民隊今天5轟來自4局上伍德（James Wood）先馳得點的陽春砲，下一棒賈西亞（Luis Garcia Jr.）上演「背靠背」開轟，洛伊（Nathaniel Lowe）則是在6局上、8局上各貢獻1發陽春砲；7局上阿布姆斯（CJ Abrams）有一發兩分砲。
道奇隊5局下帕赫斯（Andy Pages）的陽春砲、6局下史密斯（Will Smith）的陽春砲，兩度追到1分差，但就是趕不上失分速度，9局下赫南德茲（Teoscar Hernandez）臨去秋波的一轟也無法翻轉戰局。
道奇先發投手梅伊（Dustin May）雖然是6局失3分的優質先發，但牛棚持續失血讓他吞下第5敗；國民先發投手厄文（Jake Irvin）5.1局失2分、7次三振，則拿下第6勝。
大谷翔平今天4個打席吞下2次三振，完全沒上壘，而自台灣時間17日本季初登板之後，最近5場比賽合計15打數僅敲出2支安打，吞下9次三振，另有2次四壞保送、2次觸身球，打擊率從3成整掉到2成88，明天大谷翔平將再次站上投手丘。
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