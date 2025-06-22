快訊

遭美軍B-2轟炸機突襲後！伊朗福爾多核設施最新畫面曝光

即使是100%純果汁也一樣 12種「傷身食物」過了45歲別再碰

中職／樂天三本柱-1？河智媛曝7月沒班表有秘密計畫

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／國民5轟勝過道奇3轟 大谷翔平投球後15支2低潮

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇與國民攜手敲出8轟，大谷翔平卻是4支0熄火中。 美聯社
道奇與國民攜手敲出8轟，大谷翔平卻是4支0熄火中。 美聯社

道奇隊今天敲出3轟，然而全都是陽春砲，而國民隊則是5轟、3發陽春砲加上1發兩分砲，在這場全壘打大賽中由國民隊以7：3勝出，道奇隊開路先鋒大谷翔平是4支0熄火中。

國民隊今天5轟來自4局上伍德（James Wood）先馳得點的陽春砲，下一棒賈西亞（Luis Garcia Jr.）上演「背靠背」開轟，洛伊（Nathaniel Lowe）則是在6局上、8局上各貢獻1發陽春砲；7局上阿布姆斯（CJ Abrams）有一發兩分砲。

道奇隊5局下帕赫斯（Andy Pages）的陽春砲、6局下史密斯（Will Smith）的陽春砲，兩度追到1分差，但就是趕不上失分速度，9局下赫南德茲（Teoscar Hernandez）臨去秋波的一轟也無法翻轉戰局。

道奇先發投手梅伊（Dustin May）雖然是6局失3分的優質先發，但牛棚持續失血讓他吞下第5敗；國民先發投手厄文（Jake Irvin）5.1局失2分、7次三振，則拿下第6勝。

大谷翔平今天4個打席吞下2次三振，完全沒上壘，而自台灣時間17日本季初登板之後，最近5場比賽合計15打數僅敲出2支安打，吞下9次三振，另有2次四壞保送、2次觸身球，打擊率從3成整掉到2成88，明天大谷翔平將再次站上投手丘。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

道奇 大谷翔平 國民

延伸閱讀

MLB／連對打者大谷+投手翔平 國民教頭老實說：沒那麼喜歡

MLB／大谷翔平23日第2次登板 戰國民換搭新秀捕手

MLB／大谷敲安貢獻1打點助道奇險勝 克蕭生涯3000K「M8」

MLB／大谷翔平「中5日」二刀流！23日對國民先發登板

相關新聞

MLB／國民5轟勝過道奇3轟 大谷翔平投球後15支2低潮

道奇隊今天敲出3轟，然而全都是陽春砲，而國民隊則是5轟、3發陽春砲加上1發兩分砲，在這場全壘打大賽中由國民隊以7：3勝出...

MLB／轉隊巨人首轟就棒打前東家紅襪 狄佛斯：沒什麼特別的

狄佛斯（Rafael Devers）敲出轉戰巨人隊的首轟，而且是棒打前東家紅襪隊，幫助巨人隊在今天的對戰以3：2拿下勝利...

MLB／大谷翔平23日第2次登板 戰國民換搭新秀捕手

道奇隊日本球星大谷翔平明天將再次站上投手丘，本季第二次登板將有不同面貌，總教練羅伯茲（Dave Roberts）預告，先...

MLB／索托雙響砲寫紀錄！大都會止7連敗 林多開轟延續必勝定律

近期苦吞7連敗還讓出籠頭寶座的紐約大都會，今天火力大爆發！面對同區強敵費城人，全隊狂掃 7發全壘打，最終以 11：4 大勝，總算終結連敗厄運。陣中強打索托（Juan Soto）更是轟出雙響砲，追平了大

MLB／連對打者大谷+投手翔平 國民教頭老實說：沒那麼喜歡

國民隊與道奇隊的三場系列賽，要先對兩次打者大谷再遇上投手翔平登板，國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）坦言如...

MLB／藤浪晉太郎遭釋出動向未決 經紀人：尋找最適合他的球隊

遭西雅圖水手隊釋出之後，日本投手藤浪晉太郎的未來動向備受關注。擔任其代理人的大聯盟知名經紀人波拉斯（Scott Boras）於當地時間21日（台灣時間22日）在道奇球場接受媒體訪問，說明藤浪目前的合約

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。