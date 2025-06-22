MLB／索托雙響砲寫紀錄！大都會止7連敗 林多開轟延續必勝定律

近期苦吞7連敗還讓出籠頭寶座的紐約大都會，今天火力大爆發！面對同區強敵費城人，全隊狂掃 7發全壘打，最終以 11：4 大勝，總算終結連敗厄運。陣中強打索托（Juan Soto）更是轟出雙響砲，追平了大聯盟歷史上一項罕見紀錄。

索托此戰5打數4安打，打下4分打點，他先是在第三局與林多（Francisco Lindor）、尼莫（Brandon Nimmo）接連開轟，演出罕見的「背靠背靠背」三連發，瞬間點燃全場士氣。

Francisco Lindor ➡️ Brandon Nimmo ➡️ Juan Soto



Back-to-back-to-back homers give the @Mets the lead 😤 pic.twitter.com/GszRNho9rR — MLB (@MLB) 2025年6月22日

第五局，索托再度展現長打威力，在滿球數狀況下逮中羅斯（Joe Ross）的偏高曲球，炸出中右外野全壘打，達成本季第16轟；這一發擊球初速達109.5英里，飛行距離437英呎。

根據美國數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，索托生涯至今已有26場比賽單場轟出兩支以上全壘打，成為27歲前達成該紀錄最多的球員之一，追平名人堂球星法克斯（Jimmie Foxx），超越歐特（Mel Ott）、馬休斯（Eddie Mathews）及「A-Rod」 羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的25次。

大都會先發投手坎寧（Griffin Canning）主投5局失4分，其中3分自責，成功拿下本季第7勝。

OH MY GOODNESS, JUAN SOTO 🤯 pic.twitter.com/CWy8WDy9Dz — MLB (@MLB) 2025年6月22日

不只是索托寫紀錄，隊友林多則是再度延續一項「不敗定律」。只要他開轟，大都會就能贏球！

根據統計，自去年7月9日以來，只要林多敲出全壘打，大都會就贏球，已經連贏28場，這是大聯盟史上第二長的紀錄，僅落後布魯克林道奇在1951至1953年間由富里洛（Carl Furillo）帶起的29連勝。

此外，大都會也創下隊史第5次單場轟出7發全壘打的紀錄，其中4次發生在費城人的主場市民銀行球場（Citizens Bank Park）。

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