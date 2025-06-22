MLB／藤浪晉太郎遭釋出動向未決 經紀人：尋找最適合他的球隊

遭西雅圖水手隊釋出之後，日本投手藤浪晉太郎的未來動向備受關注。擔任其代理人的大聯盟知名經紀人波拉斯（Scott Boras）於當地時間21日（台灣時間22日）在道奇球場接受媒體訪問，說明藤浪目前的合約進度。

波拉斯表示：「目前還沒有新的進展，我們正處於聽取各方條件的階段。」

藤浪晉太郎是在今年1月底與水手隊簽下小聯盟合約，並以春訓邀請球員身份參與春訓。新賽季他從小聯盟出發，在3A塔科馬（Tacoma Rainiers）出賽21場，戰績2勝1敗、4次中繼成功，防禦率5.79。

不過在藤浪被釋出之前，他已經連續8場出賽未失分，表現似乎進入佳境。

根據小聯盟官網的人事異動公告，藤浪已經在17日從塔科馬隊退團。對於退團原因，波拉斯解釋：「因為球隊的大聯盟名單已有許多投手。」

波拉斯也指出，關於藤浪晉太郎的下一步，目前「正在與所有可能的球隊洽談，包括日本職棒在內。」至於合約條件，他強調：「我們會尋找最適合他的球隊。」

藤浪晉太郎去年曾效力運動家與金鶯，並在季中被交易。

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